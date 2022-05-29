"وُصِفَت بأفضل صفقة".. دولة أوروبية تعلن تعاقدها على شراء الغاز الروسي لسنوات

وظلت صربيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقربة من الكرملين منذ غزو أوكرانيا، وإذا كانت صربيا أدانت العدوان الروسي في الأمم المتحدة، فإنها رفضت الانضمام إلى العقوبات الأوروبية ضد موسكو التي تواصل إمدادها بالغاز بأسعار تفضيلية.