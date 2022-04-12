وُصف بأنه "مجرم حرب".. أشهر جنرال روسي يستعد لقيادة معارك أوكرانيا

ميدالية بطل روسيا

واعتبر بوتين الحملة الروسية في سوريا ناجحة، ومنح دفورنيكوف ميدالية بطل روسيا، وهي واحدة من أعلى الميداليات في البلاد، وفقدت روسيا عددًا قليلًا جدًّا من القوات والطائرات في الصراع، وتمكنت من الحفاظ على التفوق الجوي طوال الوقت.