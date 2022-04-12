وُصف بأنه "مجرم حرب".. أشهر جنرال روسي يستعد لقيادة معارك أوكرانيا
لعب الجنرال الروسي، أليكسندر دفورنيكوف، الذي عيّنه فلاديمير بوتين لقيادة الجهود الرامية إلى إعادة غزو أوكرانيا دورًا بارزًا في الحرب السورية؛ حيث كانت القوات الخاضعة لقيادته مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، وكثيرًا ما اتُّهِمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحسب موقع "الحرة"، يأتي قرار إنشاء قيادة جديدة لساحة المعركة في أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لما يتوقع أن يكون دفعة كبيرة وأكثر تركيزًا لتوسيع السيطرة الروسية في منطقة دونباس، ويأتي في أعقاب محاولة فاشلة لغزو كييف، العاصمة الأوكرانية.
جنرال من "المدرسة القديمة"
وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية: إن دفورنيكوف يوصف بأنه جنرال من "المدرسة القديمة" و"قومي الدم"، وتَدَرّب على المذاهب العسكرية السوفيتية التي ترى في تدمير الأهداف المدنية وسيلة لكسب زخم ساحة المعركة.
ارتقى دفورنيكوف بثبات في الرتب منذ أن بدأ كقائد فصيلة في عام 1982، وقاتل خلال الحرب الثانية في الشيشان، وتولى العديد من المناصب العليا، قبل أن يتم تعيينه مسؤولًا عن القوات الروسية في سوريا.
ارتكب فظائع في سوريا
وتقول "الجارديان" إن دفورنيكوف أنشأ قاعدة جوية بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لسوريا؛ حيث طمست القاذفات البلدات والمدن في جميع أنحاء محافظة إدلب.
وأضافت أن سقوط حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، كان راجعًا -إلى حد كبير- إلى الغارات الجوية الروسية التي استهدفت بشكل روتيني المستشفيات والمدارس وطوابير الخبز وغيرها من أعمدة الحياة المدنية.
وتضيف "الجارديان" أن تدخّل بوتين في سوريا، كان بحجة محاربة الإرهابيين الذين كانوا يحاصرون البلاد، ومع ذلك، لم تستهدف الغارات الجوية الروسية الأولى تنظيم داعش أو جماعة جبهة النصرة التي كانت نشطة آنذاك في إدلب.
وبدلًا من ذلك، ضربوا جماعات المعارضة التي أضعفت هجماتُها على أرتال المدرعات السورية، قبضة بشار الأسد على معقل العلويين، وبالتالي على دمشق.
ميدالية بطل روسيا
واعتبر بوتين الحملة الروسية في سوريا ناجحة، ومنح دفورنيكوف ميدالية بطل روسيا، وهي واحدة من أعلى الميداليات في البلاد، وفقدت روسيا عددًا قليلًا جدًّا من القوات والطائرات في الصراع، وتمكنت من الحفاظ على التفوق الجوي طوال الوقت.
وضع صعب في أوكرانيا
لكن دفورنيكوف، الذي شغل منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية منذ عام 2016، يواجه مجموعة مختلفة جدًّا من التحديات في أوكرانيا؛ حيث لا تسيطر القوات الجوية الروسية على السماء، وقد استُنزفت قواتها البرية بشكل خطير بسبب الأسلحة المتقدمة التي لم تكن متاحة للمتمردين السوريين.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين أمريكيين -لم تُسَمِّهم- قولهم إنهم "لا يرون أن رجلًا واحدًا قد يُحدث فرقًا في آفاق موسكو".
وتم تأكيد تعيين الجنرال من قِبَل مسؤول أمريكي كبير، تَحَدّث شريطة عدم الكشف عن هويته.
روسيا فشلت في أوكرانيا استراتيجيًّا
لكن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، قال إنه "لا يمكن لأي تعيين لأي جنرال أن يمحو حقيقة أن روسيا واجهت بالفعل فشلًا استراتيجيًّا في أوكرانيا".
وقال سوليفان لشبكة "سي إن إن": "هذا الجنرال سيكون مجرد مؤلف آخر للجرائم والوحشية ضد المدنيين الأوكرانيين"؛ مضيفًا أن "الولايات المتحدة مصممة على بذل كل ما في وسعها لدعم الأوكرانيين وهم يقاومونه ويقاومون القوات التي يقودها".
وأضاف سوليفان: "سياستنا لا لبس فيها، سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا على النجاح"؛ "مما يعني أننا بحاجة إلى الاستمرار في منحهم الأسلحة حتى يتمكنوا من إحراز تقدم في ساحة المعركة. ونحن بحاجة إلى الاستمرار في منحهم الدعم العسكري والعقوبات الاقتصادية القوية لتحسين وضعهم ووضعهم على طاولة المفاوضات".. ورددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "جين ساكي" هذه الفكرة.
وقالت لشبكة "فوكس نيوز": "التقارير التي نراها عن تغيير في القيادة العسكرية ووضع جنرال في المسؤولية كان مسؤولًا عن الوحشية والفظائع التي رأيناها في سوريا؛ تُظهر أنه سيكون هناك استمرار لما رأيناه بالفعل على الأرض في أوكرانيا وهذا ما نتوقعه".
"مجرم حرب"
ونقلت الوكالة عن المقدم فارس البيوش، وهو منشقّ عن الجيش السوري، الأحد، أنه في حين أن الوضع في سوريا مختلف عما هو عليه في أوكرانيا لأن الجيش الروسي كان يقاتل الجماعات المتمردة وليس الجيش الأوكراني المحترف؛ فإنه يتوقع استراتيجية مماثلة، "الأرض المحروقة".
وقال "البيوش" إنه يعتقد أن الهدف من تعيين دفورنيكوف قائدًا للحرب الأوكرانية؛ هو تحويل الحرب إلى "معارك سريعة" في عدة أماكن في نفس الوقت.
وقال "البيوش": "أتوقع منه استخدام سياسة الأرض المحروقة التي استُخدمت في سوريا"؛ في إشارة إلى الهجمات المدعومة من روسيا في سوريا التي وضعت فيها المدن والبلدات تحت حصار طويل؛ بينما تعرضت لقصف مكثف خلف العديد من القتلى وتسبب في دمار واسع النطاق للبنية التحتية والمناطق السكنية"، وأضاف "هذا القائد مجرم حرب".