وُضِع بعد إصابته في كيس أسود وتُرِك ليموت.. الاحتلال يقتل شاباً فلسطينياً

من جهتها، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن "غنام" أصيب بجروح وُصِفَت بالخطيرة، بينما كان أمام منزله، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، حيث اعتُقِل بعد إصابته مع شاب آخر.