وُضِع بعد إصابته في كيس أسود وتُرِك ليموت.. الاحتلال يقتل شاباً فلسطينياً

قُتِل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية، اليوم (الأربعاء).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عائلة الشاب القتيل رفيق غنام (20 عامًا)، أن جنود الاحتلال أعدموه بدم بارد، وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أسود، واعتقلوه إلى أن أعلن عن استشهاده.
من جهتها، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن "غنام" أصيب بجروح وُصِفَت بالخطيرة، بينما كان أمام منزله، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، حيث اعتُقِل بعد إصابته مع شاب آخر.
وأضافت أن سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد، ولم تسلّمه حتى اللحظة.
من جانبه، ذكر جيش الاحتلال في بيان نقلته "رويترز"، أن "القتيل حاول الهرب من الجنود عندما فتحوا النار عليه، وأنهم قدّموا له الإسعافات الأولية قبل وفاته، وأن الواقعة يجري النظر فيها".