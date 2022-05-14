وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابة في الرأس خلال صدامات مع الاحتلال بالمسجد الأقصى

وأضافت أنه أصيب في 22 أبريل خلال صدامات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وشبانٍ فلسطينيين، في باحة المسجد الأقصى الواقع في البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.