وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابة في الرأس خلال صدامات مع الاحتلال بالمسجد الأقصى

توفي فلسطيني اليوم (السبت)، متأثرًا بجروح أصيب بها في أبريل الماضي، خلال صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المتوفى يُدعى وليد الشريف (23 عامًا)، وهو من حي بيت حنينا في القدس الشرقية.
وأضافت أنه أصيب في 22 أبريل خلال صدامات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وشبانٍ فلسطينيين، في باحة المسجد الأقصى الواقع في البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
من جهتها، بيّنت مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، أن المتوفى نُقِل إليها في حالة خطرة بسبب إصابة في الرأس.