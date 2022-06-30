وفاة معتقل يمني من جراء تعرضه للتعذيب الوحشي في سجون الحوثي

أفادت منظمة مساواة للحقوق والحريات، اليوم (الخميس) بوفاة معتقل في أحد سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة عمران، متأثرًا بالتعذيب الشديد، الذي تعرض له طوال فترة اعتقاله.
وبيّنت المنظمة في تغريدة مقتضبة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن المعتقل حسين قاسم زايد عجيلات من أبناء محافظة عمران، توفي بعد أيام فقط من إفراج ميليشيا الحوثي الانقلابية عنه من أحد سجونها في المحافظة، بعد تدهور صحته نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في معتقله طوال فترة اعتقاله.
وأضافت أن ميليشيا الحوثي كانت قد أصدرت حكمًا غير قانوني يقضي بإعدام المعتقل "عجيلات" بعد أن قضى أكثر من ثلاثة أعوام في سجونها تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل متسارع ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام فقط من الإفراج عنه متأثرًا بالتعذيب الشديد الذي تعرض له، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وذكرت "مساواة" أن 293 معتقلاً مدنيًا قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ بداية انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 حتى نهاية شهر يونيو الجاري.