وفاة معتقل يمني من جراء تعرضه للتعذيب الوحشي في سجون الحوثي

وأضافت أن ميليشيا الحوثي كانت قد أصدرت حكمًا غير قانوني يقضي بإعدام المعتقل "عجيلات" بعد أن قضى أكثر من ثلاثة أعوام في سجونها تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل متسارع ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام فقط من الإفراج عنه متأثرًا بالتعذيب الشديد الذي تعرض له، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".