وفد التفاوض الروسي: إمكانية الوصول للسلام مع أوكرانيا أصبحت قريبة جداً

قال عضو الوفد التفاوض الروسي، اليوم الثلاثاء: "إن إمكانية الوصول إلى السلام مع أوكرانيا أصبحت قريبة جداً، والمفاوضات مع أوكرانيا كانت بناءة".
من جهته، ذكر رئيس وفد التفاوض الأوكراني، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أن "روسيا تشترط إجراء استفتاء للتوصل إلى اتفاق".
وبيّن أن أوكرانيا ستوافق على وضع الحياد بشرط وجود ضمانات أمنية.
وأضاف أن أوكرانيا يمكن ألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن لا يمكن منعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة.