وكالة استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية تتعلم اللغتين الروسية والصينية

من بين لغات الدراسة في الطلب العربية والصينية والروسية والإسبانية. ويجب أن تشتمل الدورة على مفردات من تقارير وسائل الإعلام الأجنبية، ووحدات عن الثقافة والتفاصيل الإقليمية. وتم تصميم التدريب لمدة 12 شهرًا، بدءًا من أغسطس 2022.