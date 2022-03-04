وكالة الطاقة الذرية: صاروخ روسي استهدف مبنى في منشأة "زابوريجيا" النووية الأوكرانية

قالت وكالة الطاقة الذرية، أن صاروخًا روسيًا استهدف مبنى في منشأة "زابوريجيا" النووية، وأن قذيفة أصابت مبنى داخل منشأة "زابوريجيا" النووية، وأن المبنى الذي احترق في محطة "زابوريجيا" لا يوجد به مفاعل نووي، وأكدت أنه لم تتسرب أي مواد مشعة بعد استهداف محطة "زابوريجيا" النووية.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية، إصابة 2 من رجال الأمن بجروح في استهداف محطة "زابوريجيا" النووية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، وقال يجب تجنب التصعيد بالقرب من المنشآت النووية في أوكرانيا، ويجب ألا تمنع الحرب صيانة أنظمة الأمن في المحطات النووية الأوكرانية.

وقال رئيس الوكالة الطاقة الذرية، لقد تحدثت مع المسؤولين الروس بشأن منشأة "زابوريجيا"، وأننا مستعدون لإرسال موظفينا إلى تشيرنوبل في أسرع وقت.