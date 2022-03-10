وكالة: كوريا الشمالية تُطَوِّر قمرًا صناعيًّا لجمع بيانات عن الجيش الأمريكي

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بلاده تُطَوّر قمرًا صناعيًّا لجمع بيانات عن الجيش الأمريكي و"الجيوش الخادمة له" في المنطقة؛ طِبقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.