العالم

وكالة: كوريا الشمالية فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة

وكالة: كوريا الشمالية فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة
سبق
سبق

أفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أجرت إطلاقًا فاشلًا لقذيفة مجهولة صباح اليوم الأربعاء قُرب منطقة سونان في بيونغ يانغ.

وقالت الأركان الكورية الجنوبية: "يبدو أن المحاولة فشلت بعد وقت قصير من الإطلاق"، مضيفة أن استخبارات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تُجريان تحليلًا إضافيًّا للحادث.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن تكهناتٍ سادت على نطاق واسع بأن بيونغ يانغ يُمكن أن تُجرِيَ اختبارًا لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تحت ستار مشروع لتطوير الأقمار الصناعية للاستطلاع.

كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
قذيفة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org