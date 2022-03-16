وكالة: كوريا الشمالية فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة

أفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أجرت إطلاقًا فاشلًا لقذيفة مجهولة صباح اليوم الأربعاء قُرب منطقة سونان في بيونغ يانغ.