ومن انتهكه؟ "بوتين" يطالب أوكرانيا باحترام القانون الإنساني

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالضغط على أوكرانيا؛ لحملها على احترام القانون الإنساني، بحسب ما أوردت وكالة "إنترفاكس" الروسية.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى 364 شخصاً.
وبيّنت أن عدد المصابين المدنيين في هذه الحرب وصل إلى 759 شخصاً، بينهم ما لا يقل عن 41 طفلاً.
ويتناقض طلب "بوتين" مع مسؤوليته الكاملة عن الاجتياح الروسي لأوكرانيا؛ وما نجم عنه من انتهاكات إنسانية خطيرة، فضلاً عن تعارض الاجتياح مع القانون الدولي.