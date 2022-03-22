"وول ستريت جورنال": أمريكا ترسل إلى أوكرانيا أسلحة سوفيتية حصلت عليها سرًا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اليوم (الثلاثاء)، أن أميركا ترسل بعض أسلحة الدفاع الجوي السوفيتية، التي حصلت عليها سراً قبل عقود؛ لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني في صد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية.