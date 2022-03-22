"وول ستريت جورنال": أمريكا ترسل إلى أوكرانيا أسلحة سوفيتية حصلت عليها سرًا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اليوم (الثلاثاء)، أن أميركا ترسل بعض أسلحة الدفاع الجوي السوفيتية، التي حصلت عليها سراً قبل عقود؛ لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني في صد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية.
وبين المسؤولون أن هذه الأسلحة تشمل منظومة "SA-8" عمرها عقود، وحصلت عليها الولايات المتحدة حتى تتمكن من فحص التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الروسي، وفقاً لـ"الحرة".
وأضافوا أن هذه الأسلحة مألوفة للجيش الأوكراني، الذي ورث العديد منها، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء الماضي، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل دعمها في مواجهة الغزو الروسي.