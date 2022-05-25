"وول ستريت جورنال": إيران استخدمت وثائق أممية سرية في إخفاء أنشطتها النووية

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباريين من الشرق الأوسط، أن كبار المسؤولين الإيرانيين في الجيش والحكومة والبرنامج النووي، كانوا يتداولون وثائق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مصنفة على أنها سرية، خلال الفترة بين عامي 2004 و2006.