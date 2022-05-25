"وول ستريت جورنال": إيران استخدمت وثائق أممية سرية في إخفاء أنشطتها النووية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم "الأربعاء"، أن "إيران حصلت على وثائق أممية سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل عقدين، واستخدمتها في إعداد قصص وسجلات وهمية بشأن أنشطتها النووية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباريين من الشرق الأوسط، أن كبار المسؤولين الإيرانيين في الجيش والحكومة والبرنامج النووي، كانوا يتداولون وثائق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مصنفة على أنها سرية، خلال الفترة بين عامي 2004 و2006.
وبين المسؤولون الاستخباريون أن كبار المسؤولين الإيرانيين استخدموا الوثائق في إعداد قصص وسجلات وهمية بشأن أنشطة إيران النووية.
أوضحت "وول ستريت جورنال" أن سجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حصلت عليها إيران كانت ضمن أكثر من 100 ألف وثيقة وملف، استولت عليها الاستخبارات الإسرائيلية من أرشيف طهران في عام 2018.
وأضافت أن بعض الوثائق تتضمن ملاحظات مكتوبة باللغة الفارسية على وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرفقات تحتوي على تعليقات إيرانية.