"وول ستريت جورنال": الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية توسيع عقوباته ضد موسكو

ونقلت الصحيفة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على سير المشاورات؛ تأكيدهم أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس حاليًا إمكانية استهداف أربعة مصارف روسية كان التكتل قد قرر في وقت سابق من الشهر الجاري قطعها عن نظام "سويفت"؛ منها بنك VTB.