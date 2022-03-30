"وول ستريت جورنال": الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية توسيع عقوباته ضد موسكو

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية توسيع عقوباته ضد موسكو بفرض قيود جديدة على المزيد من المصارف الروسية خصوصًا.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على سير المشاورات؛ تأكيدهم أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس حاليًا إمكانية استهداف أربعة مصارف روسية كان التكتل قد قرر في وقت سابق من الشهر الجاري قطعها عن نظام "سويفت"؛ منها بنك VTB.
وذكرت الصحيفة أنه ليس هناك خطط في المرحلة الحالية لفرض عقوبات أوروبية على مصرفي "غازبروم بنك" و"سبيربانك" اللذين يتعاملان مع المدفوعات التي تأتي من الشركات الأوروبية لسداد ثمن الطاقة الروسية.