"وينسلاند" يُعرب عن قلقه من سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين

كما أدان عمليات القتل المستمرة للفلسطينيين -بمن فيهم الأطفال- على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ لا سيما في الحوادث التي لا يبدو أنها تشكل تهديدًا وشيكًا على الحياة؛ مشيرًا إلى استشهاد 15 طفلًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية هذا العام.