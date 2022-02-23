يتصدر الاستطلاعات لكن لا ضمانات بفوزه.. "ماكرون" يعلن ترشحه للرئاسة الأسبوع المقبل

يطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة ترشّحه لولاية رئاسية جديدة في الخامس من مارس "آذار" بتجمّع انتخابي مرتقب في مرسيليا؛ بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر في حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، اليوم "الأربعاء".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "ماكرون" الذي يتوقع أن يعلن رسميًّا ترشّحه الأسبوع المقبل، سيتصدر الدورة الأولى من الانتخابات المقررة في العاشر من أبريل "نيسان"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتفيد الاستطلاعات أيضًا بأن ضمان "ماكرون" الفوز بولاية ثانية مدّتها خمس سنوات في الدورة الثانية من الانتخابات، التي تنظّم بعد أسبوعين من الأولى، لا يبدو أمرًا مسلّمًا به.

وتنقسم أصوات اليمين المتشدد بين مرشحين هما: مارين لوبن، وإريك زمور، تليهما الجمهورية فاليري بيكريس.

ووصل ماكرون المصرفي السابق ووزير الاقتصاد في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، إلى السلطة عام 2017 كمرشّح مستقل "لا من اليمين ولا اليسار"، متعهّدًا بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة.