يدمر فرنسا وبريطانيا بضربة واحدة.. شاهد إطلاق "الشيطان 2" وهذا موعد نشره

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، جاء الإعلان عن تجربة الصاروخ بعد سنوات من التأجيل بسبب التمويل وقضايا تقنية، ونظر إليها على أنها استعراض للقوة من جانب روسيا، التي تخوض حاليًا حربًا في أوكرانيا، رفعت مستويات التوتر مع الغرب.