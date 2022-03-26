يمكن أن تقود لحرب عالمية.. فيديو: البيت الأبيض يصحح عبارة "بايدن" الخطأ

وبدا أن الرئيس بايدن ارتكب زلة لسان عندما قال في كلمة ألقاها أمام قوات أمريكية في بولندا، عبارة توحي بأنه سيرسل جنودًا إلى داخل أوكرانيا، التي تشهد حربًا مع الجيش الروسي؛ حسب "سكاي نيوز عربية".