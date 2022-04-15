يمنيون يدينون منع ميليشيا الحوثي المصلين من أداء التراويح بصنعاء

‏وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "فلنقل إن الحوثي لا يعتقد بصلاة التراويح، لماذا لا يترك من يعتقدون بها ليؤدوها؟! ‏من أراد أن يصليها فعل، ومن لا يريد فهو وشأنه؟!".