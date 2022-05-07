يوم التنصيب.. ماكرون يتعهّد ببناء جيش قوي قادر على مواجهة الإرهاب

جدير بالذكر أن ماكرون هو أول رئيس فرنسي ينتخب لفترة ثانية منذ 20 عامًا؛ حيث نجح في حسم الانتخابات الرئاسية بعد أن حصل على 58,55 % من الأصوات في الجولة الثانية متفوقًا على مارين لوبان التي حصلت على 41,45 % من الأصوات.