يوم التنصيب.. ماكرون يتعهّد ببناء جيش قوي قادر على مواجهة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تسعى أن يكون جيشها قويًّا وقادرًا على مواجهة الإرهاب.
وقال الرئيس الفرنسي خلال كلمة في حفل تنصيبه لفترة ثانية: "سنبذل مزيدًا من الجهد لنصبح دولة أكثر استقلالية لمواجهة تحديات القرن".
وتعهد "ماكرون" بأن يجعل "كوكبنا أفضل للمعيشة وكذلك فرنسا".
جدير بالذكر أن ماكرون هو أول رئيس فرنسي ينتخب لفترة ثانية منذ 20 عامًا؛ حيث نجح في حسم الانتخابات الرئاسية بعد أن حصل على 58,55 % من الأصوات في الجولة الثانية متفوقًا على مارين لوبان التي حصلت على 41,45 % من الأصوات.
واختار آخر رئيسين أعيد انتخابهما، فرانسوا ميتران في العام 1988، وجاك شيراك في العام 2002؛ احتفالًا رصينًا.
ويشارك إيمانويل ماكرون، الأحد المقبل، في احتفالات الذكرى السنوية لانتصار 8 مايو 1945 في الحرب العالمية الثانية.