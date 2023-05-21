"سوناك" يعتبر أن الصين تشكّل "أكبر تحديات الأمن والازدهار" في العالم

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم "الأحد"، أن "الصين تشكّل أكبر التحديات التي تواجه الأمن والازدهار في العالم، لكن ينبغي على الاقتصادات الرائدة الأخرى ألا تسعى إلى الانفصال الكامل عنها".
وقال "سوناك" للصحافيين عقب قمة مجموعة السبع التي عقدت بمدينة هيروشيما في اليابان: "إن الصين تشكّل التحدّي الأكبر في عصرنا للأمن والازدهار العالميين. إنها تزداد سلطوية في الداخل، وتوسع نفوذها على المستوى الخارجي"؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولفت إلى أن بريطانيا ودول مجموعة السبع الأخرى ستتبع نهجًا مشتركًا للحدّ من التحديات التي تشكلها الصين.
وأضاف: أن "الأمر برمته يتعلّق بالحدّ من المخاطر، وليس الانفصال، وأن مجموعة السبع تتّخذ خطوات لمنع الصين من استخدام الإكراه الاقتصادي للتدخل في الشؤون السيادية للآخرين".