"سوناك" يعتبر أن الصين تشكّل "أكبر تحديات الأمن والازدهار" في العالم

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم "الأحد"، أن "الصين تشكّل أكبر التحديات التي تواجه الأمن والازدهار في العالم، لكن ينبغي على الاقتصادات الرائدة الأخرى ألا تسعى إلى الانفصال الكامل عنها".