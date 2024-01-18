إيران.. ارتفاع عدد قتلى القصف الباكستاني إلى 9 والصين تعرض الوساطة

ارتفع عدد القتلى جراء قصف باكستان على مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية إلى 9 أشخاص، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس.
وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني، إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم، ما أسفر عن سقوط 3 نساء و4 أطفال على الأقل في أحد الانفجارات، موضحاً أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.
وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قصفت أهدافًا لجيش تحرير بلوشستان (المصنف جماعة إرهابية في باكستان) بعمق 80 كلم داخل إيران.
وقال الجيش الباكستاني في بيان له: إن الضربات التي شنّتها القوات الجوية الباكستانية في إيران استهدفت بدقة 6 مواقع لجيش تحرير بلوشستان.
من جهتها، أعربت الصين، الخميس، عن استعدادها للتوسط بين باكستان وإيران بعد تبادل للقصف عند الحدود بين البلدين، بما في ذلك ضربة قالت طهران إنها أودت بحياة 7 أشخاص.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري: "يأمل الجانب الصيني بشكل صادق بأن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر".
وأضافت: "نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك".