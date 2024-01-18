إيران.. ارتفاع عدد قتلى القصف الباكستاني إلى 9 والصين تعرض الوساطة

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني، إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم، ما أسفر عن سقوط 3 نساء و4 أطفال على الأقل في أحد الانفجارات، موضحاً أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.