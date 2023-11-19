باتوا خردة.. شاهد: استهداف ناجح لدبابات ومدرعات إسرائيلية في غزة

أظهر مقطع مرئي جديد نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نجاحهم في استهداف آليات عسكرية إسرائيلية، والتصدي لتوغلها في محاور قطاع غزة.
ويظهر الفيديو استهداف مقاتلي الحركة لعددٍ من المدرعات والدبابات الإسرائيلية، وترديدهم "يارب" مع كل استهداف، و"الله أكبر" بعد نجاح المهمة، وتنوعت المشاهد الحربية التي تم تنفيذ بعضها من المسافة صفر، والتي يضطر فيها المقاتل إلى الاقتراب بشدة من الآلية العسكرية، وتفخيخها أو إلقاء قنبلة بداخلها.
واستعرضت الكتائب في نهاية المقطع عتاد جنود الاحتلال القتلى، إذ استطاع المقاتلون الحصول عليه بعد تنفيذ عملياتهم العسكرية.
وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 60 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل إلى 380 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.