باتوا خردة.. شاهد: استهداف ناجح لدبابات ومدرعات إسرائيلية في غزة

ويظهر الفيديو استهداف مقاتلي الحركة لعددٍ من المدرعات والدبابات الإسرائيلية، وترديدهم "يارب" مع كل استهداف، و"الله أكبر" بعد نجاح المهمة، وتنوعت المشاهد الحربية التي تم تنفيذ بعضها من المسافة صفر، والتي يضطر فيها المقاتل إلى الاقتراب بشدة من الآلية العسكرية، وتفخيخها أو إلقاء قنبلة بداخلها.