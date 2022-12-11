7 قتلى و27 مصابًا في قصف وإطلاق نار عبر الحدود بين باكستان وأفغانستان

وتفصيلاً، أشارت المصادر إلى أن القتلى السبعة هم 6 مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني. وذكر الجيش الباكستاني أن قوات الحدود الأفغانية "فتحت النيران دون مبرر، وبعشوائية، مستخدمة أسلحة ثقيلة، منها قذائف المدفعية ومورتر على السكان المدنيين"، عند معبر شامان الحدودي الذي يربط إقليمَي بلوخستان غربي باكستان وقندهار جنوبي أفغانستان.