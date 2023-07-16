"نتنياهو" يغادر المستشفى بعد معالجته من الجفاف

وفي مقطع فيديو من المستشفى أمس، بدا "نتنياهو" في حالة جيدة، وذكر أنه كان يقضى عطلة عند بحيرة طبريا دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.