"نتنياهو" يغادر المستشفى بعد معالجته من الجفاف

غادر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، مستشفى دخل إليه أمس إثر إصابته بالجفاف.
وشوهد موكب "نتنياهو" يغادر مستشفى شيبا، بالتزامن مع تقارير إعلامية نقلت عن مكتبه أن الأطباء سمحوا له بالخروج، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت "شيبا" أن "نتنياهو" أصيب بالجفاف، وأن الفحوص الطبية الإضافية تضمنت تزويده بجهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، وهو ما أظهر أن قلبه في "صحة كاملة".
وتقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم الاثنين.
وفي مقطع فيديو من المستشفى أمس، بدا "نتنياهو" في حالة جيدة، وذكر أنه كان يقضى عطلة عند بحيرة طبريا دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.