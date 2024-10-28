العراق يتهم إسرائيل بانتهاك مجاله الجوي خلال هجومها على إيران

اتهم العراق، اليوم الاثنين، إسرائيل بانتهاك مجاله الجوي، في أثناء شنها ضربات على إيران السبت الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسيم العوادي، في بيان: إن العراق قد أرسل رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة لإدانة الانتهاك الإسرائيلي.
وأضاف "العوادي" في البيان: "تؤكد الحكومة العراقية التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه. ولن يسمح العراق باستخدام مجاله الجوي أو أراضيه لشن هجمات على دول أخرى، خاصة الدول المجاورة التي تشارك العراق الاحترام والمصالح المتبادلة".
وأوضح المتحدث، أن رئيس وزراء العراق طلب من وزارة الخارجية في البلاد، رفع الانتهاك الإسرائيلي المزعوم إلى المسؤولين الأمريكيين.
وأعلنت إسرائيل، السبت، أنها ضربت أهدافًا عسكرية داخل إيران ردًا على الهجمات الإيرانية السابقة؛ ما أثار مرة أخرى المخاوف من أن المواجهة المستمرة منذ مدة طويلة بين الجيشين القويين قد تتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة.
وعند سؤاله عما إذا كان قد استخدم المجال الجوي العراقي، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه لا يمكنه الإدلاء بأي تفاصيل تتجاوز ما تم نشره بالفعل.
وذكرت إيران في وقت سابق أن إسرائيل استخدمت المجال الجوي العراقي لتنفيذ الهجمات، واتهمت الولايات المتحدة بالتواطؤ، وقد صرحت الولايات المتحدة بأنها تم إخطارها بالضربات ولكنها لم تكن متورطة مباشرة.