العراق يتهم إسرائيل بانتهاك مجاله الجوي خلال هجومها على إيران

وأعلنت إسرائيل، السبت، أنها ضربت أهدافًا عسكرية داخل إيران ردًا على الهجمات الإيرانية السابقة؛ ما أثار مرة أخرى المخاوف من أن المواجهة المستمرة منذ مدة طويلة بين الجيشين القويين قد تتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة.