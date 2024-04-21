مصر تجدد مطالبتها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الأحد"، التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، وإدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وقال "شكري" خلال استقباله للمقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز": "من الضروري إدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات"؛ وفقًا لوزارة الخارجية المصرية.
ولفت إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية؛ يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.