مصر تجدد مطالبتها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الأحد"، التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، وإدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.