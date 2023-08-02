النيجر.. مواطنون يحرقون سيارات السياسيين في الحكومة السابقة انتقامًا

وأجلت القوات الفرنسية في العاصمة نيامي مئات الرعايا الفرنسيين إلى باريس على متن رحلتين يوم الثلاثاء بعد مخاوف من تعرُّض مواطنيها وغيرهم من الأوروبيين للخطر بعد الانقلاب العسكري الذي قام به جنود متمردون الأسبوع الماضي، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الذي جرى احتجازه.