احتراق 14 منزلًا في استهداف روسيا لمحطة وقود بشرق أوكرانيا

قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم "السبت"، في غارات روسية بطائرات مسيرة استهدفت محطة وقود في مدينة "خاركيف" بشرق أوكرانيا؛ بحسب ما أعلن حاكم المنطقة "أوليغ سينيغوبوف".
وأوضح رئيس بلدية المدينة "إيغور تيريخوف"، أن "مسيرات من طراز شاهد إيرانية الصنع أصابت محطة وقود، وتسبّبت في تسرب الوقود المشتعل؛ ما أدّى إلى احتراق 14 منزلًا".
وأضاف: أنّ الحريق غطّى مساحة كبيرة، وأدّى إلى إخلاء المدينة من حوالى خمسين شخصًا.
ويأتي هجوم السبت بعد سلسلة من الهجمات الليلية في "خاركيف"، وفي مدينة "فيليكي بورلوك" الواقعة إلى الشرق.