احتراق 14 منزلًا في استهداف روسيا لمحطة وقود بشرق أوكرانيا

وأوضح رئيس بلدية المدينة "إيغور تيريخوف"، أن "مسيرات من طراز شاهد إيرانية الصنع أصابت محطة وقود، وتسبّبت في تسرب الوقود المشتعل؛ ما أدّى إلى احتراق 14 منزلًا".