محكمة العدل الأوروبية تطالب إيطاليا بفتح شواطئها للمنافسة

يرى ماركو موريلي، رئيس الاتحاد الساحلي، أن تغيير النظام سيسبب مشاكل عديدة في قطاع السياحة الساحلية في إيطاليا، ويقول: "إنها قضايا حرجة، لأنه إذا توقف غدًا هذا النظام المهم، الذي يعتمد بشكل أساسي على العائلة، فسنواجه صعوبات اقتصادية كبيرة. ولكن أيضًا صعوبات في تنظيم النظام السياحي. في هذا الصدد، أدعو البرلمان والحكومة، للبحث عن حلول تنظيمية وإصلاح عضوي للقطاع."