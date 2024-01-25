واشنطن تعبّر عن "قلقٍ بالغ" بشأن استهداف إسرائيل منشأةً للأونروا في غزة تؤوي آلاف النازحين

ونوّهت إلى أنه "وبينما لا تتوفّر لدينا حتى الآن كافة التفاصيل حول ما حدث، وسنواصل البحث عن مزيد من المعلومات حول أحداث اليوم، إلا أن خسارة كل أرواح الأبرياء هي مأساة".