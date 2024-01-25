واشنطن تعبّر عن "قلقٍ بالغ" بشأن استهداف إسرائيل منشأةً للأونروا في غزة تؤوي آلاف النازحين

في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي "أدريان واتسون": "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي وردت عن غارات ضربت منشأةً تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، مع تقارير لاحقة عن حرائق في المبنى، في أحد أحياء جنوب غزة".
وأضافت "واتسون": أن "التقارير أفادت بأن أكثر من "30 ألف" نازح فلسطيني كانوا يحتمون" بالمبنى.
ونوّهت إلى أنه "وبينما لا تتوفّر لدينا حتى الآن كافة التفاصيل حول ما حدث، وسنواصل البحث عن مزيد من المعلومات حول أحداث اليوم، إلا أن خسارة كل أرواح الأبرياء هي مأساة".
من جانبه اعتبر المفوض العام للأونروا أن القصف على ملجأ تابع للوكالة في خان يونس؛ يشكّل "انتهاكًا صارخًا" لقواعد الحرب. وكتب "فيليب لازاريني" في منشور على منصة "إكس": "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".