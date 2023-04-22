الجيش السوداني يعلن عن خطة لإخلاء الرعايا الأجانب

أعلن الجيش السوداني، أن العمل جارٍ لإخلاء الرعايا الأجانب من السودان جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد، وأكد الجيش أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي رعاياها.
وأكد الجيش السوداني، أنّه سيتم إجلاء الرعايا والبعثات الأجنبية من البلاد خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، ستجلي دبلوماسييها ورعاياها جوًا، بطائراتها في أقرب وقت".
وبين بيان للجيش السوداني، أنّه "تم إجلاء البعثة الدبلوماسية السعودية إلى مدينة بورتسودان برًا، ومنها إلى جدّة جوًا"، وأضاف أنه سيتم في وقت لاحق تأمين إجلاء البعثة الأردنية بذات الطريقة.