الجيش السوداني يعلن عن خطة لإخلاء الرعايا الأجانب

وبين بيان للجيش السوداني، أنّه "تم إجلاء البعثة الدبلوماسية السعودية إلى مدينة بورتسودان برًا، ومنها إلى جدّة جوًا"، وأضاف أنه سيتم في وقت لاحق تأمين إجلاء البعثة الأردنية بذات الطريقة.