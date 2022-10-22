سوريا تعترض صواريخ إسرائيلية في أجواء دمشق

اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق، الجمعة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام ومصادر عسكرية، وهو أول هجوم من نوعه هذا الشهر.