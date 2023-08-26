الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديًّا أوكرانيًّا خلال يوم

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت: إن قواتها تصدّت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال اليوم الماضي، وقضت على ما مجموعه نحو 690 جنديًّا للعدوّ؛ وفق موقع "روسيا اليوم".
ومن جهة أخرى قال قائد عسكري أوكراني: إن القوات الأوكرانية تعتقد أنها اخترقت أصعب خطوط الدفاع الروسية في جنوب البلاد، وستتمكّن الآن من التقدم بسرعة أكبر.
وشنّت أوكرانيا هجومًا مضادًّا في يونيو، ولكن خطوط الدفاع الروسية التي تتمتّع بجاهزية عالية ومدعومة بحقول ألغام؛ أبطأت تقدم القوات الأوكرانية جنوبًا نحو بحر آزوف.