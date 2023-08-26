الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديًّا أوكرانيًّا خلال يوم

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت: إن قواتها تصدّت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال اليوم الماضي، وقضت على ما مجموعه نحو 690 جنديًّا للعدوّ؛ وفق موقع "روسيا اليوم".