روسيا لا تستبعد إمكانية التسوية السياسية مع أوكرانيا لكن الأولوية للعملية العسكرية

أعلن الناطق باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا لا تستبعد إمكانية تسوية الوضع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن الأولوية لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".
وقال "بيسكوف": "لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني حول الاستعداد للمفاوضات مع روسيا، ومن المهم مراعاة الحقائق الإقليمية الجديدة، ودستور روسيا الاتحادية، فيما يتعلق بإمكانية إبرام معاهدة سلام مع أوكرانيا".
وأشار إلى إجراء ما وصفه بـ"حوار جاد"، خلال اجتماع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم.