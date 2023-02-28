روسيا لا تستبعد إمكانية التسوية السياسية مع أوكرانيا لكن الأولوية للعملية العسكرية

أعلن الناطق باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا لا تستبعد إمكانية تسوية الوضع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن الأولوية لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".