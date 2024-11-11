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"الكرملين" عن حقيقة اتصال "ترامب" و"بوتين" حول الحرب الأوكرانية: "محض خيال"

الرئيس المنتخب أكد في وقت سابق أن بإمكانه إنهاء الحرب في "يوم واحد"
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
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نفى الكرملين، الاثنين، صحة تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أجرى اتصالًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصف الأنباء بأنها محض خيال.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين ليس لديه خطط محددة للتحدث إلى ترامب في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، أن ترامب، تحدث هاتفيًّا إلى بوتين، يوم الخميس، وناقش الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلًا عن أشخاص مطلعين على المحادثة: إن ترامب حث بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة -وفق "سكاي نيوز عربية"- عن أشخاص عدة على اطلاع على المكالمة لم يكشفوا هوياتهم، أن ترامب ذكّر بوتين بالوجود العسكري الأمريكي الكبير في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أعرب أيضًا عن اهتمامه بإجراء مزيد من المحادثات للبحث في إيجاد "حل للحرب في أوكرانيا قريبًا".

ويشدد ترامب على أن بإمكانه إنهاء الحرب الأوكرانية في "يوم واحد"، حتى قبل توليه منصبه؛ مفترضًا أن ذلك قد يتم عبر اتفاق يتطلب من كييف التنازل عن بعض أراضيها لموسكو.

الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب

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