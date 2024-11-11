"الكرملين" عن حقيقة اتصال "ترامب" و"بوتين" حول الحرب الأوكرانية: "محض خيال"

ويشدد ترامب على أن بإمكانه إنهاء الحرب الأوكرانية في "يوم واحد"، حتى قبل توليه منصبه؛ مفترضًا أن ذلك قد يتم عبر اتفاق يتطلب من كييف التنازل عن بعض أراضيها لموسكو.