أمريكا تُحذّر روسيا من عواقب ضم أقاليم أوكرانية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذّر في مارس، من أن مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا سيكون معناها نشوب حرب عالمية ثالثة. ويحرص بايدن وقادة حلف شمال الأطلسي الآخرون على القول إنهم لا يريدون أن تخوض قوات الحلف صراعًا مباشرًا مع القوات الروسية.