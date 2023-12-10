"بلينكن": فرضنا عقوبات لإضعاف تمويل الحوثيين ولا نستبعد عملاً عسكريًا بالمستقبل

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد من أن الهجمات الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر من قِبل الحوثيين المدعومين من إيران، باتت تشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لإسرائيل، والولايات المتحدة بل لعشرات الدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي لنقل البضائع بشكل يومي ما يعني أن سفن دول عديدة أصبحت معرضة إلى خطر الهجمات الحوثية.