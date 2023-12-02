لوغاريتم أقمار التجسّس العسكرية.. كوريا الشمالية تهدّد أمريكا بسبب "حارس الفضاء"!

وجاء البيان بعد تصريح لمسؤولة أمريكية قالت: إن واشنطن "يمكن أن تحرم الخصم من القدرات الفضائية والفضائية المضادة باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التي لا رجعة فيها"؛ في إشارة إلى إطلاق كوريا الشمالية قمرًا اصطناعيًّا للتجسس بنجاح في أواخر نوفمبر.