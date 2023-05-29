ثالث تجربة علمية.. "برناوي" و"القرني" يواصلان لقاءاتهما مع الطلاب في اليوم الأخير للتجارب

لليوم الثالث على التوالي واصل رائدا الفضاء ريانة برناوي؛ وعلي القرني؛ إجراء التجارب مع الطلاب بشكلٍ تفاعلي من خلال الأقمار الاصطناعية خلال وجودهما في محطة الفضاء الدولية، حيث تمّ إجراء تجربة "الانتقال الحراري".
واستهدفت التجارب التي تمّت في اليوم الأخير التفاعل بين رواد الفضاء والطلاب، تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلاب حول علوم الفضاء.
وتهدف هذه التجارب بشكلٍ عام إلى تنمية المعلومات عن عالم الفضاء للجيل الحالي من الطلاب لتحفيزهم على اكتساب مزيدٍ من العلم في هذا المجال، وإعداد جيل جديد من رواد الفضاء والعلماء السعوديين في هذا المجال، مما يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق رؤية المملكة وتطلعاتها.