ثالث تجربة علمية.. "برناوي" و"القرني" يواصلان لقاءاتهما مع الطلاب في اليوم الأخير للتجارب

وتهدف هذه التجارب بشكلٍ عام إلى تنمية المعلومات عن عالم الفضاء للجيل الحالي من الطلاب لتحفيزهم على اكتساب مزيدٍ من العلم في هذا المجال، وإعداد جيل جديد من رواد الفضاء والعلماء السعوديين في هذا المجال، مما يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق رؤية المملكة وتطلعاتها.