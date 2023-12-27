مسؤولة أممية: "الأمم المتحدة" تم إضعافها والهجمات الإسرائيلية ضدها "جبن أخلاقي"

يذكر أن ألبانيز قد تعرضت لهجوم في شهر إبريل الماضي من قِبل المنظمة الإسرائيلية "المنتدى القانوني الدولي"، مطالبة بإنهاء عملها، بسبب تصريح صدر عنها، مفاده: "إن الخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة مدمرة، ولا سيما في وقت ينبغي أن يكون فيه السلام للجميع، المسيحيين واليهود والمسلمين".