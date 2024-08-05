"الأونروا": 9 من موظفينا "ربما تورطوا" في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل

وكان "فرحان حق" يتحدث بعد أن أكملت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها فيما أعلنته إسرائيل في وقت سابق هذا العام من أن إجمالي 19 موظفًا في الأونروا قد يكونون ضالعين في الهجوم.