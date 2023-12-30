"الصحة العالمية": مخاوف من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة

وأوضح "ريتشارد بيبيركورن"، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية؛ أن المنظمة "تشعر بقلق بالغ من أن هذا النزوح الجديد للأشخاص سيزيد من الضغط على المرافق الصحية في الجنوب، التي تكافح بالفعل من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان".