3 مجازر للاحتلال آخر 24 ساعة ترفع حصيلة شهداء غزة إلى 39175

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39175، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.