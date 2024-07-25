3 مجازر للاحتلال آخر 24 ساعة ترفع حصيلة شهداء غزة إلى 39175

ارتكبت قوات الاحتلال 3 مجازر جديدة بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 30، وإصابة 146 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39175، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر وفق وكالة وفا للأنباء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 90403 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.