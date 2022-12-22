روسيا تكشف عن عدد الأهداف التي قصفتها في أوكرانيا منذ بداية الغزو

كشفت روسيا، اليوم "الخميس"، عن عدد الأهداف التي قصفتها في أوكرانيا منذ عدوانها على أراضيها في 24 فبراير الماضي.
وأفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، بأن "القوات الروسية قصفت 1300 هدف حيوي في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وقال "غيراسيموف": "كجزء من العملية أصيب أكثر من 300 1 هدف خطير بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، وقد أتاح ذلك الحد بشكل كبير من القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتعطيل نظام القيادة والتحكم، وشلّ عمل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار إلى "إعاقة القصف للنقل العسكري بشكل كبير".