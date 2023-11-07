تدمير مسجد صلاح الدين و10 آلاف شهيد.. جرائم إسرائيل تتواصل بغزة لليوم الـ32

كما استهدفت غارات عنيفة منازل وشققًا سكنية ورياض أطفال وطرقًا وبنية تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة؛ مما أدى إلى ارتقاء العشرات وإصابة آخرين بجروح، وما زال هناك مفقودون في محيط المكان، الذي تضررت فيه البنية التحتية بشكل كبير، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مباشر.