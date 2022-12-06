وابل جديد من الصواريخ الروسية على أوكرانيا ومدينة لفيف تغرق في الظلام

بسبب القصف الروسي المتواصل بالصواريخ على مناطق أوكرانية، غرقت مدينة لفيف- غربي البلاد، في الظلمة الحالكة من جديد، إذ انقطع التيار الكهربائي، في وقتٍ يلف البرد القارس أنحاء البلاد.
ولم تحل هذه الظروف من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ من زياة فجائية إلى شبه جزيرة القرم، الأوكرانية التي ضمّتها روسيا قبل سنوات.
وأطلقت روسيا وابلاً جديداً من الصواريخ على أوكرانيا، أمس الإثنين؛ ما دفع السكان إلى الاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء أوكرانيا. وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات "تمّ إطلاق صواريخ بالفعل".
وقال مسؤولٌ أوكراني كبير، إن صواريخ روسية سقطت على مبانٍ في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا؛ ما أدى إلى تدمير عديد من المنازل ومقتل شخصيْن على الأقل. وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد نقلت عن مسؤولين قولهم إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني "لا تتجاهلوا الإنذار".
واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية بشكلٍ متزايد في الأسابيع الأخيرة، بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، ما تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأوكرانيين مع حلول فصل الشتاء.