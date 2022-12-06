وابل جديد من الصواريخ الروسية على أوكرانيا ومدينة لفيف تغرق في الظلام

وقال مسؤولٌ أوكراني كبير، إن صواريخ روسية سقطت على مبانٍ في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا؛ ما أدى إلى تدمير عديد من المنازل ومقتل شخصيْن على الأقل. وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد نقلت عن مسؤولين قولهم إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني "لا تتجاهلوا الإنذار".