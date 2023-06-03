"مقترح غريب".. أوكرانيا ترفض خطة إندونيسيا لإنهاء الحرب مع روسيا

واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة اليوم، خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين، وفقاً لـ"فرانس برس".