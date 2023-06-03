"مقترح غريب".. أوكرانيا ترفض خطة إندونيسيا لإنهاء الحرب مع روسيا

رفض وزير الدفاع الأوكراني أندريه فاسيلوفيج تاران، اليوم (السبت)، خطة اقترحها نظيره الإندونيسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واصفًا إياه بـ"مقترح غريب".
واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة اليوم، خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويضم المقترح وقفًا فوريًا لجميع الأعمال العدائية، ووقف إطلاق النار في المواقع الحالية، وإقامة مناطق منزوعة السلاح، يضمنها مراقبون ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.