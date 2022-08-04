تهديد بالقتل.. "حزب الله" يعتدي على مصور نقل معاناة أهل جنوب لبنان

ويعمد أهالي الجنوب في الأيام الأخيرة إلى قطع الطريق العام احتجاجاً على أزمة انقطاع المياه منذ 11 شهراً بحسب أحد المعتصمين، كما علت الصرخة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة، التي تعجز الحكومة والقوى السياسية في السلطة عن إدارتها، بما فيها ثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يمثّل المنطقة.