تهديد بالقتل.. "حزب الله" يعتدي على مصور نقل معاناة أهل جنوب لبنان

تعرّض المصور الفوتوغرافي اللبناني حسن شعبان إلى الاعتداء والتهديد بالقتل مساء يوم أمس الأربعاء من قبل مجموعة تابعة لـ"حزب الله"؛ على خلفية نقله الأصوات المعترضة على تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة التنظيم المسلح في الجنوب اللبناني.
وأشار بيان تابع لتجمّع "نقابة الصحافة البديلة" على "فيس بوك" أن الاعتداء يأتي بعد أيام على انتشار مقطع لافت يكشف نقمة أهالي منطقة الجنوب اللبناني التي تعتبر الحاضنة الأساسية لحزب الله على خلفية تردي الأوضاع وانقطاع خدمات أساسية من طعام ومياه وكهرباء.
وفي التفاصيل وفق موقع "24" الإماراتي فإن شعبان كان يعمد إلى إيصال أصوات الناس في بلدة بيت ياحون (بنت جبيل) عندما تقدمت المجموعات التابعة لـ"حزب الله"، واعتدت عليه بالضرب، مهددين إياه بالقتل في حال بقي داخل القرية.
وحمّل التجمع، الجسم الصحافي البديل عن النقابات المسجلة رسمياً في البلاد، سلامة شعبان "لقوى الأمر الواقع، تحديداً حزب الله"، داعياً الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها ومحاسبة المعتدين عليه".
ويعمد أهالي الجنوب في الأيام الأخيرة إلى قطع الطريق العام احتجاجاً على أزمة انقطاع المياه منذ 11 شهراً بحسب أحد المعتصمين، كما علت الصرخة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة، التي تعجز الحكومة والقوى السياسية في السلطة عن إدارتها، بما فيها ثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يمثّل المنطقة.