اشتباكات تندلع ومداهمات.. حملة اعتقالات إسرائيلية تطال 11 فلسطينيًّا

واقتحمت القوات الإسرائيلية شارع عمان وقبر يوسف شرق المدينة، ومنطقة الضاحية في نابلس؛ بينما أطلق شبان فلسطينيون النار تجاهها، واندلعت أيضًا اشتباكات مسلحة في محيط مخيم بلاطة، وانتشر عدد من قناصة الجيش الإسرائيلي في محيط مقام يوسف.